Кабмін припинив дію угоди з РФ про обмін правовою інформацією

Угода передбачала, що кожна із сторін зобов'язується надавати іншій стороні правову інформацію шляхом електронної передачі документів, дотримуючись встановлених міжнародних стандартів.



Як повідомляв УНН, Кабінет міністрів України підтримав вихід з угоди про загальні умови поставок товарів між організаціями країн-учасниць Співдружності незалежних держав.



Відповідно до рішення Уряду України, Міністерство закордонних справ України, в установленому порядку повідомить Виконавчий комітет Співдружності Незалежних Держав про припинення для України дії угоди.

Як повідомляв УНН, станом на 29 січня Київ ще не повідомляв Виконком СНД про рішення вийти з трьох економічних угод.



Нагадаємо, 23 січня Україна вийшла з трьох угод з економічного співробітництва в рамках Співдружності Незалежних Держав (СНД).