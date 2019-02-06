Кабмин приостановил действие соглашения с РФ об обмене правовой информацией
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Кабинет министров Украины приостановил действие соглашения с Россией об обмене правовой информацией, передает УНН.
Соглашение предусматривало, что каждая из сторон обязуется предоставлять другой стороне правовую информацию путем электронной передачи документов, соблюдая установленные международные стандарты.
Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины поддержал выход из соглашения об общих условиях поставок товаров между организациями стран-участниц Содружества независимых государств.
Согласно решению Правительства Украины, Министерство иностранных дел Украины, в установленном порядке сообщит Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств о прекращении для Украины действия соглашения.
Как сообщал УНН, по состоянию на 29 января Киев еще не сообщал Исполком СНГ о решении выйти из трех экономических соглашений.
Напомним, 23 января Украина вышла из трех соглашений по экономическому сотрудничеству в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ).