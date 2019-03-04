Кабмін оскаржить рішення суду про визнання незаконною постанову щодо ціни на газ

"...Кабінет Міністрів подаватиме апеляцію і оскаржить це рішення в установленому порядку", - написав Рябчук.

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Крім того, він заявив, що вищезгаданим рішенням скасовано постанову, яка втратила чинність.

"Оскаржена постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2016 р. №315 втратила чинність згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 року номер 867 "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу", - додав прес-секретар.

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Нагадаємо, Окружний адміністративний суд м. Києва визнав необґрунтованим підвищення ціни на газ, передбачене постановою Кабінету Міністрів № 315 від 2015 року про встановлення єдиної ціни на газ на рівні 6879 грн за тисячу кубометрів.