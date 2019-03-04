Кабмин обжалует решение суда о признании незаконным постановления о цене на газ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. Кабинет Министров Украины планирует подавать апелляционную жалобу на решение суда о признании незаконным постановления правительства, которым устанавливалась единая цена на газ. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук, передает УНН.
"...Кабинет Министров будет подавать апелляцию и обжалует это решение в установленном порядке", - написал Рябчук.
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Кроме того, он заявил, что вышеупомянутым решением отменено постановление, которое утратило силу.
"Обжалованное постановление Кабинета Министров Украины от 27 апреля 2016 года №315 утратило силу согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 19 октября 2018 года номер 867 "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа", - добавил пресс-секретарь.
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Напомним, Окружной административный суд. Киева признал необоснованным повышение цены на газ, предусмотрено постановлением Кабинета Министров № 315 от 2015 об установлении единой цены на газ на уровне 6879 грн за тысячу кубометров.