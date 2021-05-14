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Кабмін може включити до наглядової ради Нафтогазу представника США - Прем'єр

Київ • УНН

 • 20112 перегляди

КИЇВ. 14 травня. УНН. Кабінет міністрів може включити до наглядової ради НАК "Нафтогаз України" представника США. Про це, як повідомили у пресслужбі уряду, заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на зустрічі з послами країн Групи семи (G7) та ЄС в Україні, передає УНН.

Кабмін може включити до наглядової ради Нафтогазу представника США - Прем'єр

Деталі

Шмигаль розповів послам, що в четвер, 13 травня, відбулася зустріч представників уряду й Офісу Президента з членами наглядової ради НАК “Нафтогаз України”. За його словами, держава готова підписати контракти з членами наглядової ради на той самий термін, що й із генеральним директором.

“Членам наглядової ради НАК "Нафтогаз України“ надійшла пропозиція від акціонера залишитися на рік. За цей час ми проведемо прозорий і публічний відбір кандидатів до нової Наглядової ради, а вже після цього конкурс на нового СЕО компанії. Уряд готовий зробити кроки на зустріч заради того, щоб забезпечити стабільність компанії в цей перехідний період”, — сказав Прем’єр.

Також Шмигаль відзначив, що “на зустрічі з членами наглядової ради НАК "Нафтогаз України“ вони обговорили можливість приєднання до Ради представника Сполучених Штатів”. Він додав, що “уряд сподіватиметься на позитивне рішення наглядової ради”.

У G7 відреагували на зустріч, вказавши, що посли "були раді почути сьогодні від Дениса Шмигаля, що уряд України досяг порозуміння з наглядовою радою НАК Нафтогаз, що дає компанії можливість рухатись далі та зберігає незалежність корпоративного управління. "Ми повторили наш заклик до України розробити законодавство, що забезпечуватиме повну відповідність принципам ОЕСР щодо корпоративного управління згідно із зобов’язаннями України. Ми з нетерпінням чекаємо на виконання цих зобов’язань і готові продовжувати підтримку цієї реформи", - сказано в оприлюдненій у Twitter заяві.

Що було раніше

Уряд 28 квітня розпустив наглядову раду та звільнив Андрія Коболєва та ухвалив рішення про призначення з 29 квітня на один рік в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління НАК "Нафтогаз України". У НАК заявили, що таке рішення - юридична маніпуляція. У Кабміні сказали, що "дотрималися процедури".

29 квітня на ротації у верхівці Нафтогазу відреагували у ЄС, США, посли G7, висловлюючи занепокоєння.

30 квітня всі члени наглядової ради Нафтогазу подали у відставку. Так, членів наглядової ради Нафтогазу Кабмін розпорядженням №370-р звільнив 28 квітня, але відразу ж обрав знову, але з 30 квітня.

13 травня на зустрічі з наглядовою радою НАК "Нафтогаз України" за участю урядовців усій наглядовій раді запропонували залишитися - під гарантії збереження конструктивного діалогу з новим головою правління НАК. Заміну Юрію Вітренку, з яким вже уклали контракт, повідомили в ОП, почнуть шукати за пів року на прозорому конкурсі.

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