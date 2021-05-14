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Кабмин может включить в набсовет Нафтогаза представителя США - Премьер

Киев • УНН

 • 20112 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Кабинет министров может включить в наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" представителя США. Об этом, как сообщили в пресс-службе правительства, заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль на встрече с послами стран Группы семи (G7) и ЕС в Украине, передает УНН.

Кабмин может включить в набсовет Нафтогаза представителя США - Премьер

Детали

Шмыгаль рассказал послам, что в четверг, 13 мая, состоялась встреча представителей правительства и Офиса Президента с членами наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". По его словам, государство готово подписать контракты с членами набсовета на тот же срок, что и с генеральным директором.

"Членам наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" поступило предложение от акционера остаться на год. За это время мы проведем прозрачный и публичный отбор кандидатов в новый набсовете, а уже после этого конкурс на нового СЕО компании. Правительство готово сделать шаги навстречу ради того, чтобы обеспечить стабильность компании в этот переходный период", - сказал Премьер.

Также Шмыгаль отметил, что "на встрече с членами наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" они обсудили возможность присоединения к Совету представителя Соединенных Штатов". Он добавил, что "правительство надеяться на положительное решение наблюдательного совета".

В G7 отреагировали на встречу, указав, что послы "были рады услышать сегодня от Дениса Шмыгаля, что правительство Украины достигло взаимопонимания с наблюдательным советом НАК Нафтогаз, который дает компании возможность двигаться дальше и сохраняет независимость корпоративного управления". "Мы повторили наш призыв к Украине разработать законодательство, что будет обеспечивать полное соответствие принципам ОЭСР по корпоративному управлению в соответствии с обязательствами Украины. Мы с нетерпением ждем выполнения этих обязательств и готовы продолжать поддержку этой реформы", - говорится в обнародованном в Twitter заявлении.

Что было ранее

Правительство 28 апреля распустило наблюдательный совет и уволило Андрея Коболева и приняло решение о назначении с 29 апреля на один год и.о. министра энергетики Юрия Витренко главой правления НАК "Нафтогаз Украины". В НАК заявили, что такое решение - юридическая манипуляция. В Кабмине сказали, что "придерживались процедуры".

29 апреля на ротации в верхушке Нафтогаза отреагировали в ЕС, США, послы G7, выражая беспокойство.

30 апреля все члены наблюдательного совета Нафтогаза подали в отставку. Так, членов наблюдательного совета Нафтогаза Кабмин распоряжением №370-р увил 28 апреля, но сразу же избрал снова, но с 30 апреля.

13 мая на встрече с наблюдательным советом НАК "Нафтогаз Украины" с участием министров всему наблюдательному совету предложили остаться - под гарантии сохранения конструктивного диалога с новым главой правления НАК. Замену Юрию Витренко, с которым уже заключили контракт, сообщили в ОП, начнут искать через полгода на прозрачном конкурсе.

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