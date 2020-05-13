Кабмін до кінця року планує отримати від міжнародних партнерів 10 млрд доларів фіндопомоги – прем’єр

"Її обсяг (фінансової допомоги - ред.) цього року перевищує 10 млрд доларів фінансової підтримки від різних фінансових інституцій, міжнародних фінансових організацій – МВФ, європейських структур, ЄС і країн-партнерів загалом", – сказав Шмигаль.

Він підкреслив, що найчастіше надання фінансової допомоги від інших фінансових інституцій залежить від домовленості України з Міжнародним валютним фондом.

"Це дуже важливо, щоб ми рухалися вперед й отримували ці кошти, щоб наступного року мати +7% ВВП, а не падати у прірву і не мати можливості вибратися з неї наступні років десять", – додав очільник уряду.

Нагадаємо, що Рада ухвалила законопроект про банки.

Як повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, МВФ протягом трьох тижнів надасть Україні транш після того, як Верховна Рада підтримає у другому читанні законопроект №2571-д.