Кабмин до конца года планирует получить от международных партнеров 10 млрд долларов финпомощи - премьер
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Кабинет Министров планирует получить в общем 10 млрд долларов финансовой поддержки от различных финансовых организаций до конца текущего года. Об этом во время часа вопросов к правительству сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.
"Ее объем (финансовой помощи - ред.) в этом году превышает 10 млрд долларов финансовой поддержки от различных финансовых институтов, международных финансовых организаций - МВФ, европейских структур, ЕС и стран-партнеров в целом", - сказал Шмыгаль.
Он подчеркнул, что зачастую предоставления финансовой помощи от других финансовых институтов зависит от договоренности Украины с Международным валютным фондом.
"Это очень важно, чтобы мы двигались вперед и получали эти средства, чтобы в следующем году иметь +7% ВВП, а не падать в пропасть и не иметь возможности выбраться из нее следующие лет десять", - добавил глава правительства.
Напомним, что Рада приняла законопроект о банках.
Как сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, МВФ в течение трех недель предоставит Украине транш после того, как Верховная Рада поддержит во втором чтении законопроект №2571-д.