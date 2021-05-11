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Ізраїль розпорядився посилити атаки на Сектор Газа

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Начальник генерального штабу ЦАХАЛ (Армія оборони Ізраїлю) генерал-лейтенант Авів Кохаві заявив про те, що Ізраїль посилить удари по об'єктах угруповання ХАМАС. Про це пише УНН з посиланням на Newsru.co.il.

Ізраїль розпорядився посилити атаки на Сектор Газа

Деталі

Видання повідомляє, що глава генштабу розпорядився продовжувати атаки на об'єкти з виробництва та зберігання боєприпасів терористичних організацій ХАМАС і "Ісламський джихад".

Крім того, ЦАХАЛ посилить підрозділи, розташовані в районах, прилеглих до Сектору Газа.

У відомстві зазначили, що командування армії Ізраїлю планує призвати 5 тисяч резервістів ЦАХАЛа і вісім рот резервістів прикордонної поліції.

Тим часом видання The times of Israel і телеканал Channel 9 Israel повідомляють, що сьогодні вранці стався великий ракетний обстріл міст Ашдод і Ашкелона. Снаряди потрапили в житлові будинки.

За інформацією видання The Jerusalem Post, в ці міста було запущено 60 ракет.

Що було раніше

Заворушення в Ізраїлі почалися минулої суботи, коли на Храмовій горі відбулися масштабні сутички між палестинцями та ізраїльською поліцією. У понеділок протести поновилися.

Після низки обстрілів Ізраїль заявив, що з Сектора Газа випустили по країні 200 ракет. У відповідь Армія оборони Ізраїлю, як зазначається, вразила 140 військових цілей в Секторі Газа, а також ліквідувала близько 15 оперативників угруповань ХАМАС і "Ісламський джихад".

Через загострення ситуації, Ізраїль в терміновому порядку відкриває бомбосховища і скасовує робочий тиждень.

Також ізраїльтяни закрили доступ іноземним журналістам до Сектору Газа.

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