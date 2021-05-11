Израиль распорядился усилить атаки на Сектор Газа
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Начальник генерального штаба ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) генерал-лейтенант Авив Кохави заявил о том, что Израиль усилит удары по объектам группировки ХАМАС. Об этом пишет УНН со ссылкой на Newsru.co.il.
Детали
Издание сообщает, что глава генштаба распорядился продолжать атаки на объекты по производству и хранению боеприпасов террористических организаций ХАМАС и "Исламский джихад".
Кроме того, ЦАХАЛ усилит подразделения, расположенные в районах, прилегающих к Сектору Газа.
В ведомстве отметили, что командование армии Израиля планирует призвать 5 тысяч резервистов ЦАХАЛа и восемь рот резервистов пограничной полиции.
Между тем издание The times of Israel и телеканал Channel 9 Israel сообщают, что сегодня утром произошел большой ракетный обстрел городов Ашдод и Ашкелон. Снаряды попали в жилые дома.
По информации издания The Jerusalem Post, в эти города были запущены 60 ракет.
Что было раньше
Беспорядки в Израиле начались в минувшую субботу, когда на Храмовой горе произошли масштабные столкновения между палестинцами и израильской полицией. В понедельник протесты возобновились.
После ряда обстрелов Израиль заявил, что из Сектора Газа выпустили по стране 200 ракет. В ответ Армия обороны Израиля, как отмечается, поразила 140 военных целей в Секторе Газа, а также ликвидировала около 15 оперативников группировок ХАМАС и "Исламский джихад".
Из-за обострения ситуации, Израиль в срочном порядке открывает бомбоубежища и отменяет рабочую неделю.
Также израильтяне закрыли доступ иностранным журналистам в Сектор Газа.