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Израиль распорядился усилить атаки на Сектор Газа

Киев • УНН

 • 20699 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. Начальник генерального штаба ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) генерал-лейтенант Авив Кохави заявил о том, что Израиль усилит удары по объектам группировки ХАМАС. Об этом пишет УНН со ссылкой на Newsru.co.il.

Израиль распорядился усилить атаки на Сектор Газа

Детали

Издание сообщает, что глава генштаба распорядился продолжать атаки на объекты по производству и хранению боеприпасов террористических организаций ХАМАС и "Исламский джихад".

Кроме того, ЦАХАЛ усилит подразделения, расположенные в районах, прилегающих к Сектору Газа.

В ведомстве отметили, что командование армии Израиля планирует призвать 5 тысяч резервистов ЦАХАЛа и восемь рот резервистов пограничной полиции.

Между тем издание The times of Israel и телеканал Channel 9 Israel сообщают, что сегодня утром произошел большой ракетный обстрел городов Ашдод и Ашкелон. Снаряды попали в жилые дома.

По информации издания The Jerusalem Post, в эти города были запущены 60 ракет.

Что было раньше

Беспорядки в Израиле начались в минувшую субботу, когда на Храмовой горе произошли масштабные столкновения между палестинцами и израильской полицией. В понедельник протесты возобновились.

После ряда обстрелов Израиль заявил, что из Сектора Газа выпустили по стране 200 ракет. В ответ Армия обороны Израиля, как отмечается, поразила 140 военных целей в Секторе Газа, а также ликвидировала около 15 оперативников группировок ХАМАС и "Исламский джихад".

Из-за обострения ситуации, Израиль в срочном порядке открывает бомбоубежища и отменяет рабочую неделю.

Также израильтяне закрыли доступ иностранным журналистам в Сектор Газа.

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