Ізраїльська поліція заарештувала учасника антиурядових протестів у Тель-Авіві
Київ • УНН
Щонайменше одна людина була заарештована під час антиурядових протестів у Тель-Авіві, де протестувальники запалили намагалися заблокувати дороги, що призвело до зіткнень з поліцією, яка застосувала заходи для зачистки території.
У Тель-Авіві відбулися антиурядові протести, під час яких було заарештовано щонайменше одну особу. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
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Представник ізраїльської поліції повідомив, що спочатку демонстрація була дозволена на перехресті міста Каплан, але ситуація ускладнилася, коли кілька протестувальників перемістилися на інше перехрестя, запалили факели і спробували заблокувати дорогу.
Влада оголосила ці дії незаконними і наказала протестувальникам розійтися. Однак, група не підкорилася наказу, що змусило офіцерів поліції застосувати невизначені "заходи" для розчищення території.
У результаті зіткнень щонайменше одну особу було затримано за хуліганство. Крім того, поліція склала кілька протоколів про порушення правил дорожнього руху.
Протести в Ізраїлі продовжуються: поліція застосувала водомети11.07.23, 23:44 • 483718 переглядiв