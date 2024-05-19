Израильская полиция арестовала участника антиправительственных протестов в Тель-Авиве

В Тель-Авиве состоялись антиправительственные протесты, во время которых был арестован по меньшей мере один человек. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Представитель израильской полиции сообщил, что сначала демонстрация была разрешена на перекрестке города Каплан, но ситуация осложнилась, когда несколько протестующих переместились на другой перекресток, зажгли факелы и попытались заблокировать дорогу.

Власти объявили эти действия незаконными и приказали протестующим разойтись. Однако, группа не подчинилась приказу, что вынудило офицеров полиции применить неопределенные "меры" для расчистки территории.

В результате столкновений по меньшей мере один человек был задержан за хулиганство. Кроме того, полиция составила несколько протоколов о нарушении правил дорожного движения.

Протесты в Израиле продолжаются: полиция применила водометы