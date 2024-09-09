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Ізраїль вбив заступника директора Цивільної служби Гази

Ізраїль вбив заступника директора Цивільної служби Гази

Київ • УНН

 • 105140 перегляди

Внаслідок ізраїльського авіаудару загинув Мохаммад Мурсі, заступник директора Цивільної служби з надзвичайних ситуацій у Газі, та 4 члени його родини. З 7 жовтня кількість загиблих співробітників служби зросла до 83 осіб.

Ізраїльські війська вбили заступника директора Цивільної служби з надзвичайних ситуацій у Газі. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Внаслідок авіаудару Ізраїлю по будинку в Джабалії у Газі загинув заступник директора Цивільної служби з надзвичайних ситуацій у північних районах сектора Газа Мохаммад Мурсі разом із 4 членами родини.

Цивільна служба з надзвичайних ситуацій підтвердила, що з 7 жовтня кількість загиблих її співробітників від ізраїльського вогню зросла до 83 осіб.

Ізраїль наразі не коментує даний інцидент.

Ізраїль та ХАМАС домовились про перемир'я для вакцинації в Газі30.08.24, 06:51 • 88679 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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