Израиль убил заместителя директора Гражданской службы Газы
Киев • УНН
В результате израильского авиаудара погиб Мохаммад Мурси, заместитель директора Гражданской службы по чрезвычайным ситуациям в Газе, и 4 члена его семьи. С 7 октября количество погибших сотрудников службы возросло до 83 человек.
Израильские войска убили заместителя директора Гражданской службы по чрезвычайным ситуациям в Газе. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
В результате авиаудара Израиля по дому в Джабалии в Газе погиб заместитель директора Гражданской службы по чрезвычайным ситуациям в северных районах сектора Газа Мохаммад Мурси вместе с 4 членами семьи.
Гражданская служба по чрезвычайным ситуациям подтвердила, что с 7 октября количество погибших ее сотрудников от израильского огня возросло до 83 человек.
Израиль пока не комментирует данный инцидент.
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