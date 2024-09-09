Израиль убил заместителя директора Гражданской службы Газы

Израильские войска убили заместителя директора Гражданской службы по чрезвычайным ситуациям в Газе. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В результате авиаудара Израиля по дому в Джабалии в Газе погиб заместитель директора Гражданской службы по чрезвычайным ситуациям в северных районах сектора Газа Мохаммад Мурси вместе с 4 членами семьи.

Гражданская служба по чрезвычайным ситуациям подтвердила, что с 7 октября количество погибших ее сотрудников от израильского огня возросло до 83 человек.

Израиль пока не комментирует данный инцидент.

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