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Італійські консерватори узгодили кандидата на посаду прем'єр-міністра

Італійські консерватори узгодили кандидата на посаду прем'єр-міністра

Київ • УНН

 • 149613 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Партія, яка набрала найбільшу кількість голосів у правоцентристській коаліції Італії, вибере прем'єр-міністра, якщо блок переможе на майбутніх виборах, заявив альянс у середу, поставивши вкрай правого лідера Джорджу Мелоні у поул-позицію на вищу посаду в країні. Про це УНН пише з посиланням на Ansa та Reuters.

Деталі

Минулого тижня уряд Маріо Драгі пішов у відставку, що відкрило шлях до дострокових виборів 25 вересня. Згідно з опитуваннями, правий альянс має всі шанси перемогти у голосуванні.

Вибір кандидата на пост прем'єр-міністра викликав напруженість усередині блоку, до якого входять «Ліга» Маттео Сальвіні, «Forza Italia» Сільвіо Берлусконі та «Брати Італії» Мелоні, наразі найпопулярніша партія у коаліції.

Італійські газети повідомляли, що Берлусконі побоювався, що перспектива приходу до влади Мелоні відлякає поміркованих виборців з огляду на постфашистське коріння її партії.

"Коаліція запропонує президенту республіки як прем'єр-міністра людину, вказану партією, яка набрала найбільшу кількість голосів", - йдеться у заяві правоцентристських партій після зустрічі їхніх лідерів.

Партія Мелоні набрала лише 4% голосів на виборах 2018 року, але тепер набирає понад 23% голосів, що робить її найбільшою партією Італії, яка випереджає основну лівоцентристську групу Демократичну партію.

Додамо

Відповідно до закону про вибори Італії, 36% парламентаріїв як у верхній, так і у нижній палатах обираються за принципом "хто перший, той і пройшов", інші ж обираються пропорційним представництвом з урахуванням окремих партійних списків.

Зазначимо, до цього в історії сучасної Італії найвищу посаду займали тільки чоловіки. Мелоні може стати першою жінкою прем'єр-міністром.

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