Президент Італії розпустив парламент та призначив дострокові вибори

Деталі

Тепер у країні мають відбутися дострокові вибори. За даними італійських медіа, найвірогіднішою датою проведення виборів є 25 вересня.

Цитата

"Політична ситуація призвела до рішення про розпуск палат: обговорення, голосування та форми, за допомогою яких воно було виражено вчора, ясно показали, що парламент не підтримує уряд і немає перспектив дати життя новій більшості", - заявив президент республіки Серджіо Маттарелла.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прем'єр-міністр Італії Драгі пішов у відставку після розпаду коаліції: що буде далі

Додамо

Напередодні прем'єр Італії Драгі вдруге за тиждень подав прохання про відставку через "відсутність підтримки". Сенат Італії висловив довіру Драгі, проте він не отримав бажаної широкої підтримки.