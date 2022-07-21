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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 6159 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Президент Італії розпустив парламент та призначив дострокові вибори

Президент Італії розпустив парламент та призначив дострокові вибори

Київ • УНН

 • 141717 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Рішення про розпуск парламенту Маттарелла ухвалив після консультацій зі спікерами обох палат італійського парламенту відповідно до статті 88 Конституції. Про це УНН пише з посиланням на Rai.

Деталі

Тепер у країні мають відбутися дострокові вибори. За даними італійських медіа, найвірогіднішою датою проведення виборів є 25 вересня.

Цитата

"Політична ситуація призвела до рішення про розпуск палат: обговорення, голосування та форми, за допомогою яких воно було виражено вчора, ясно показали, що парламент не підтримує уряд і немає перспектив дати життя новій більшості", - заявив президент республіки Серджіо Маттарелла.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Прем'єр-міністр Італії Драгі пішов у відставку після розпаду коаліції: що буде далі

Додамо

Напередодні прем'єр Італії Драгі вдруге за тиждень подав прохання про відставку через "відсутність підтримки". Сенат Італії висловив довіру Драгі, проте він не отримав бажаної широкої підтримки.

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