Президент Италии распустил парламент и назначил досрочные выборы
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Решение о роспуске парламента Маттарелла принял после консультаций со спикерами обеих палат итальянского парламента в соответствии со статьей 88 Конституции. Об этом УНН пишет со ссылкой на Rai.
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Теперь в стране должны пройти досрочные выборы. По данным итальянских медиа, наиболее вероятной датой проведения выборов является 25 сентября.
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"Политическая ситуация привела к решению о роспуске палат: обсуждения, голосования и формы, с помощью которых оно было выражено вчера, ясно показали, что парламент не поддерживает правительство и нет перспектив дать жизнь новому большинству", - заявил президент республики Серджио Маттарелла.
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Накануне премьер Италии Драги второй раз через неделю подал прошение об отставке из-за "отсутствия поддержки". Сенат Италии выразил доверие Драги, однако не получил желаемой широкой поддержки.