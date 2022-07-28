Итальянские консерваторы согласовали кандидата на должность премьер-министра
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Партия, набравшая наибольшее количество голосов в правоцентристской коалиции Италии, выберет премьер-министра, если блок победит на предстоящих выборах, заявил альянс в среду, поставив крайне правого лидера Джорджу Мэлони в поул-позицию на высший пост в стране. Об этом УНН пишет со ссылкой на Ansa и Reuters.
Детали
На прошлой неделе правительство Марио Драги ушло в отставку, что открыло путь к досрочным выборам 25 сентября. Согласно опросам, у правого альянса есть все шансы победить в голосовании.
Выбор кандидата на пост премьер-министра вызвал напряженность внутри блока, в который входят «Лига» Маттео Сальвини, «Forza Italia» Сильвио Берлускони и «Братья Италии» Мелони, самая популярная партия в коалиции.
Итальянские газеты сообщали, что Берлускони опасался, что перспектива прихода к власти Мелони отпугивает умеренных избирателей ввиду постфашистских корней ее партии.
"Коалиция предложит президенту республики как премьер-министра человека, указанного партией, который набрал самое большое количество голосов", - говорится в заявлении правоцентристских партий после встречи их лидеров.
Партия Мэлони набрала только 4% голосов на выборах 2018 года, но теперь набирает более 23% голосов, что делает ее крупнейшей партией Италии, опережающей основную левоцентристскую группу Демократическую партию.
Добавим
Согласно закону о выборах Италии, 36% парламентариев как в верхней, так и в нижней палатах избираются по принципу "кто первый, тот и прошел", а остальные избираются пропорциональным представительством с учетом отдельных партийных списков.
Отметим, до этого в истории современной Италии высшую должность занимали только мужчины. Мэлони может стать первой женщиной премьер-министром.