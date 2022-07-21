Італійка стала першою європейською жінкою, яка вийшла у відкритий космос поза МКС
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. Італійка Саманта Крістофоретті стала першою європейською жінкою-астронавтом, яка у четвер вирушила у відкритий космос за межами Міжнародної космічної станції. Про це інформує NASA, передає УНН.
Деталі
До Крістофоретті приєднався російський космонавт Олег Артем'єв у виході у відкритий космос, який розпочався незадовго до 15:00 за Грінвічем, і пара, як очікується, проведе близько шести годин у космосі.
Пара також виконуватиме роботи на російському лабораторному модулі "Наука".
Крістофоретті, 45-річний астронавт Європейського космічного агентства та колишній пілот італійських ВПС. Вона є рекордсменом за тривалістю перебування жінки у космосі, провівши на орбіті 199 днів у 2014 та 2015 роках.
Доповнення
На початку минулого тижня глава російського космічного агентства "Роскосмос" дмитро рогозін, розгніваний рішенням Європейського космічного агентства розірвати зв'язки з Москвою в рамках місії марсоходу, наказав космонавтам на МКС припинити використання європейського роботизованого маніпулятора.
В п'ятницю президент путін звільнив рогозіна з посади голови Роскосмосу, а через кілька годин Вашингтон і Москва заявили, що відновлять спільні польоти на МКС.