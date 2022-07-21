Итальянка стала первой европейской женщиной, вышедшей в открытый космос за пределами МКС
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Итальянка Саманта Кристофоретти стала первой европейской женщиной-астронавтом, которая в четверг отправилась в открытый космос за пределами Международной космической станции. Об этом сообщает NASA, передает УНН.
Детали
К Кристофоретти присоединился российский космонавт Олег Артемьев в выходе в открытый космос, начавшийся незадолго до 15:00 по Гринвичу, и пара, как ожидается, проведет около шести часов в космосе.
Пара также будет выполнять работы на русском лабораторном модуле "Наука".
Кристофоретти, 45-летний астронавт Европейского космического агентства и бывший пилот итальянских ВВС. Она является рекордсменом по продолжительности пребывания женщины в космосе, проведя на орбите 199 дней в 2014 и 2015 годах.
Дополнение
В начале прошлой недели глава российского космического агентства "Роскосмос" дмитрий рогозин, разгневанный решением Европейского космического агентства разорвать связи с Москвой в рамках миссии марсохода, приказал космонавтам на МКС прекратить использование европейского роботизированного манипулятора.
В пятницу президент путин уволил рогозина с должности главы Роскосмоса, а через несколько часов Вашингтон и Москва заявили, что возобновят совместные полеты на МКС.