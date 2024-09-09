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Італієць Яннік Сіннер став переможцем тенісного турніру US Open, зміцнившись на 1 місці рейтингу АТР

Італієць Яннік Сіннер став переможцем тенісного турніру US Open, зміцнившись на 1 місці рейтингу АТР

Київ • УНН

 • 11738 перегляди

Італієць Яннік Сіннер став чемпіоном US Open, перемігши американця Тейлора Фрітца. Це другий титул Великого шолома для 23-річного тенісиста, який присвятив перемогу своїй хворій тітці.

Перша ракетка світу, італієць Яннік Сіннер обіграв американця Тейлора Фрітца і вперше в кар'єрі завоював титул чемпіона US Open. Про це УНН пише з посиланням на ВВС.

Деталі

Фінальна зустріч відбулася в неділю в Нью-Йорку і завершилася з рахунком 6:3, 6:4, 7:5 на користь італійця.

Для 23-річного Сіннера це друга перемога в турнірах Великого шолома. Свій перший турнір Великого шолома він виграв в Австралії в січні. Перемога на US Open стала 55-ю за рахунком у сезоні, а титул - шостим у кар'єрі. Після перемоги Сіннер ще більше відірвався від переслідувачів першої позиції рейтингу АТР.

Цей титул означає так багато для мене. Цей період моєї кар'єри був непростим, але мене підтримують моя команда і сім'я

- сказав Сіннер.

Перемогу італієць присвятив своїй тітці.

Моя тітка не дуже добре почувається, і я не знаю, як довго вона ще буде в моєму житті. Здорово, що я все ще можу розділити з нею ці моменти. Вона була і залишається важливою людиною в моєму житті

- сказав він.

Нагадаємо

Українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з латвійкою Оленою Остапенко перемогли у фіналі парного розряду US Open-2024. Це перша перемога Кіченок на турнірі серії Grand Slam і друга перемога України в історії в парному турнірі великого шолома.

Українець Віктор Дідух виграв золото Паралімпіади-2024 у настільному тенісі07.09.2024, 15:23 • 100352 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

Спорт

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