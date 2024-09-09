Итальянец Янник Синнер стал победителем теннисного турнира US Open, укрепившись на 1 месте рейтинга АТР

Первая ракетка мира, итальянец Янник Синнер обыграл американца Тейлора Фритца и впервые в карьере завоевал титул чемпиона US Open. Об этом УНН пишет со ссылкой на ВВС.

Детали

Финальная встреча прошла в воскресенье в Нью-Йорке и завершилась со счетом 6:3, 6:4, 7:5 в пользу итальянца.

Для 23-летнего Синнера это вторая победа в турнирах Большого шлема. Свой первый турнир Большого шлема он выиграл в Австралии в январе. Победа на US Open стала 55-й по счету в сезоне, а титул - шестым в карьере. После победы Синнер еще больше оторвался от преследователей первой позиции рейтинга АТР.

Этот титул значит так много для меня. Этот период моей карьеры был непростым, но меня поддерживают моя команда и семья - сказал Синнер.

Победу итальянец посвятил своей тете.

Моя тетя не очень хорошо себя чувствует, и я не знаю, как долго она еще будет в моей жизни. Здорово, что я все еще могу разделить с ней эти моменты. Она была и остается важным человеком в моей жизни - сказал он.

Напомним

Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с латвийкой Еленой Остапенко победили в финале парного разряда US Open-2024. Это первая победа Киченок на турнире серии Grand Slam и вторая победа Украины в истории в парном турнире большого шлема.

Украинец Виктор Дидух выиграл золото Паралимпиады-2024 в настольном теннисе