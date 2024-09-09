Итальянец Янник Синнер стал победителем теннисного турнира US Open, укрепившись на 1 месте рейтинга АТР
Киев • УНН
Итальянец Янник Синнер стал чемпионом US Open, победив американца Тейлора Фритца. Это второй титул Большого шлема для 23-летнего теннисиста, который посвятил победу своей больной тете.
Первая ракетка мира, итальянец Янник Синнер обыграл американца Тейлора Фритца и впервые в карьере завоевал титул чемпиона US Open. Об этом УНН пишет со ссылкой на ВВС.
Детали
Финальная встреча прошла в воскресенье в Нью-Йорке и завершилась со счетом 6:3, 6:4, 7:5 в пользу итальянца.
Для 23-летнего Синнера это вторая победа в турнирах Большого шлема. Свой первый турнир Большого шлема он выиграл в Австралии в январе. Победа на US Open стала 55-й по счету в сезоне, а титул - шестым в карьере. После победы Синнер еще больше оторвался от преследователей первой позиции рейтинга АТР.
Этот титул значит так много для меня. Этот период моей карьеры был непростым, но меня поддерживают моя команда и семья
Победу итальянец посвятил своей тете.
Моя тетя не очень хорошо себя чувствует, и я не знаю, как долго она еще будет в моей жизни. Здорово, что я все еще могу разделить с ней эти моменты. Она была и остается важным человеком в моей жизни
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