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ISW: росія несе відповідальність за атаки на ЗАЕС та навколо неї

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. росія несе відповідальність за кінетичні атаки на захоплену Запорізьку АЕС та навколо неї, хоча намагається звинуватити Україну. Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.

ISW: росія несе відповідальність за атаки на ЗАЕС та навколо неї

Цитата

"Російські джерела звинуватили українські сили у вогні по ЗАЕС, але росія не надала чітких доказів того, що українські війська завдали удару по АЕС. Нездатність росіян надати однозначні докази широкомасштабного обстрілу від України, заслуговує більшої уваги, адже рф контролює територію і може надати більш переконливі докази набагато легше, ніж Україна", - йдеться в повідомленні ISW.

Аналітики наголосили, що російські військові мілітаризували Запорізьку АЕС, хоч об'єкт розташований далеко від лінії фронту.

"Російські війська також сильно мілітаризували ЗАЕС з моменту її захоплення, попри те, що об’єкт знаходиться далеко від лінії фронту та не має ризику неминучої наземної атаки з боку України. Такі вчинки росіян роблять набагато більшу ймовірність, що саме рф несе відповідальність за кінетичні атаки на ЗАЕС та навколо неї", - кажуть експерти.

Нагадаємо 

Дії російських загарбників спричинили повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі – вперше в історії станції.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про отримання інформації від української сторони, що Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) знову підключена до зовнішньої електромережі для резервного живлення.

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