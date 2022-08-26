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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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ISW: россия несет ответственность за атаки на ЗАЭС и вокруг нее

Киев • УНН

 • 293181 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. россия несет ответственность за кинетические атаки на захваченную Запорожскую АЭС и вокруг нее, хотя пытается обвинить Украину. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), передает УНН.

ISW: россия несет ответственность за атаки на ЗАЭС и вокруг нее

Цитата

"Российские источники обвинили украинские силы в огне по ЗАЭС, но россия не предоставила четких доказательств того, что украинские войска нанесли удар по АЭС. Неспособность россиян предоставить однозначные доказательства широкомасштабного обстрела от Украины, заслуживает большего внимания, ведь рф контролирует территорию и может предоставить более убедительные доказательства гораздо легче, чем Украина", – говорится в сообщении ISW.

Аналитики подчеркнули, что российские военные милитаризовали Запорожскую АЭС, хотя объект находится вдали от линии фронта.

"Российские войска также сильно милитаризовали ЗАЭС с момента ее захвата, несмотря на то, что объект находится далеко от линии фронта и не имеет риска неизбежной наземной атаки со стороны Украины. Такие поступки россиян делают гораздо большую вероятность, что именно рф несет ответственность за кинетические атаки на ЗАЭС и вокруг нее", - говорят эксперты.

Напомним 

Действия российских захватчиков повлекли за собой полное отключение Запорожской АЭС от энергосети – впервые в истории станции.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о получении информации от украинской стороны, что Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) снова подключена к внешней электросети для резервного питания.

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