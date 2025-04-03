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Іспанія виділить €14,1 млрд для підтримки економіки через мита США

Київ • УНН

 • 6154 перегляди

Уряд Іспанії виділить 14,1 млрд євро на підтримку економіки через нові тарифи США. Пакет включатиме пряме фінансування та пільгові кредити.

Іспанія виділить €14,1 млрд для підтримки економіки через мита США

Уряд Іспанії виділить 14,1 млрд. євро або 15,66 млрд. доларів США для пом'якшення впливу нових тарифів США на іспанську економіку. Про це заявив прем'єр-міністр Педро Санчес, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Пакет підтримки включатиме 7,4 млрд євро прямого фінансування, решта коштів надходитиме зі вже існуючих інструментів підтримки, таких як пільгові кредити, уточнив глава уряду Іспанії.

Санчес розкритикував "безпрецедентні" тарифи США, назвавши їх поверненням до "протекціонізму 19-го століття".

Іспанський прем’єр також наголосив, що Європа повинна розгорнути пакет контртарифів та інших заходів у відповідь на кроки Білого дому. Він закликав Єврокомісію створити фонд, який фінансуватиметься за рахунок доходів від підвищення мит на американський імпорт у відповідь на аналогічний крок Штатів, який він назвав недружнім та невиправданим.

Мита Трампа вдарили по Європі і Китаю сильніше, ніж очікувалося - аналітики03.04.25, 14:33 • 9408 переглядiв

Санчес закликав ЄС забезпечити більшу гнучкість великомасштабної внутрішньої допомоги для постраждалих секторів, таких як автомобільна промисловість.

"Ця тарифна атака з боку адміністрації США не робить різниці між друзями та ворогами, вона не дискримінує на основі ідеології чи торгового балансу; вона спрямована проти всіх і вся", — сказав Санчес.

Іспанські заходи є "мережею безпеки для захисту в короткостроковій перспективі тих, хто зіткнувся з падінням продажів" у результаті підвищення митних тарифів, оголошених президентом США Дональдом Трампом у середу, включаючи 20% тариф на імпорт з ЄС.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення нових митних зборів на імпорт товарів, що сприятиме підвищенню конкурентоспроможності США на світовій арені та захисту американських виробників і працівників.

Європейські винороби зіткнулися з проблемами через падіння попиту та загрозу мита від Трампа. Припинення поставок вже коштує компаніям 100 мільйонів євро на тиждень.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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