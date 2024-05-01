"Ісламська держава" взяла відповідальність на смертоносний напад на шиїтську мечеть в Афганістані
Київ • УНН
Угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за смертоносний напад на шиїтську мечеть у західній афганській провінції Герат, в результаті якого загинуло шестеро людей, включно з імамом, і одна людина була поранена.
Угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за смертельну стрілянину цього тижня, спрямовану проти членів шиїтської меншини країни в мечеті на заході Афганістану, у результаті якої загинули шестеро людей, пише УНН з посиланням на AP.
Деталі
У заяві угруповання бойовиків, як вказано, повідомило, що один із її членів атакував "шиїтський храм" у провінції Герат за допомогою кулеметного вогню. Внаслідок нападу, що стався в понеділок увечері в районі Гузара, також поранено одну людину.
Нападник втік з місця події. Міністерство внутрішніх справ "Талібану" заявило, що розслідування продовжується.
Місцеві ЗМІ повідомили, що серед убитих був імам мечеті. Колишній президент Афганістану Хамід Карзай засудив напад, заявивши в соціальній мережі X, що він вважає "цей терористичний акт таким, що суперечить усім релігійним і людським стандартам".
Місія ООН в Афганістані також засудила напад, заявивши, що серед жертв була дитина. Вона закликала терміново притягнути до відповідальності винних і вжити заходів для захисту шиїтських громад.
Філія "ІД" в Афганістані є основним конкурентом "Талібану" і часто атакує школи, лікарні, мечеті та райони шиїтів по всій країні, вказує видання.
Доповнення
"Талібан" взяв під контроль владу в Афганістані в серпні 2021 року, останніми тижнями хаотичного виведення військ США та НАТО з країни після 20 років війни.
Попри початкові обіцянки помірнішої позиції, "Талібан", вказує видання, "поступово відновив жорстку інтерпретацію ісламського закону, або шаріату, як вони це робили під час свого попереднього правління в Афганістані з 1996 по 2001 рік".