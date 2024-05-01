"Исламское государство" взяло ответственность за смертоносное нападение на шиитскую мечеть в Афганистане

Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за смертельную стрельбу на этой неделе, направленную против членов шиитского меньшинства страны в мечети на западе Афганистана, в результате которой погибли шесть человек, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

В заявлении группировка боевиков, как указано, сообщила, что один из ее членов атаковал "шиитский храм" в провинции Герат с помощью пулеметного огня. В результате нападения, произошедшего в понедельник вечером в районе Гузара, также ранен один человек.

Нападавший скрылся с места происшествия. Министерство внутренних дел "Талибана" заявило, что расследование продолжается.

Местные СМИ сообщили, что среди убитых был имам мечети. Бывший президент Афганистана Хамид Карзай осудил нападение, заявив в социальной сети X, что он считает "этот террористический акт противоречащим всем религиозным и человеческим стандартам".

Миссия ООН в Афганистане также осудила нападение, заявив, что среди жертв был ребенок. Она призвала срочно привлечь к ответственности виновных и принять меры для защиты шиитских общин.

Филиал "ИГ" в Афганистане является основным конкурентом "Талибана" и часто атакует школы, больницы, мечети и районы шиитов по всей стране, указывает издание.

Дополнение

"Талибан" взял под контроль власть в Афганистане в августе 2021 года, в последние недели хаотичного вывода войск США и НАТО из страны после 20 лет войны.

Несмотря на первоначальные обещания более умеренной позиции, "Талибан", указывает издание, "постепенно возобновил жесткую интерпретацию исламского закона, или шариата, как они это делали во время своего предыдущего правления в Афганистане с 1996 по 2001 год".