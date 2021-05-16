“Ісламська держава” бере на себе відповідальність за вибух у Кабулі

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“Ісламська держава” взяла на себе відповідальність за теракт у п’ятницю на мечеть в районі Шакар-Дара в столиці Афганістану Кабулі.

Щонайменше 12 людей загинули під час вибуху в мечеті під час п’ятничної молитви, коли прихильники зібралися на мусульманський фестиваль Курбан-байрам, заявили чиновники.

За даними поліції, імам мечеті Мофти Найман був серед загиблих. Ще 15 осіб отримали поранення.

Нагадаємо

Число загиблих в Афганістані, в результаті вибухів у школи в Кабулі, зросло до 85 осіб, ще 147 отримали поранення.