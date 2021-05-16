“Исламское государство” берет на себя ответственность за взрыв в Кабуле
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. “Исламское государство” берет на себя ответственность за нападение на мечеть в Кабуле. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
“Исламское государство” взяла на себя ответственность за теракт в пятницу в мечеть в районе Шакар-Дара в столице Афганистана Кабуле.
По меньшей мере 12 человек погибли при взрыве в мечети во время пятничной молитвы, когда сторонники собрались на мусульманский фестиваль Курбан-байрам, заявили чиновники.
По данным полиции, имам мечети МОФТ Найман был среди погибших. Еще 15 человек получили ранения.
Напомним
Число погибших в Афганистане, в результате взрывов в школы в Кабуле возросло до 85 человек, еще 147 получили ранения.