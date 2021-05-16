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“Исламское государство” берет на себя ответственность за взрыв в Кабуле

Киев • УНН

 • 18593 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. “Исламское государство” берет на себя ответственность за нападение на мечеть в Кабуле. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

“Исламское государство” берет на себя ответственность за взрыв в Кабуле

Детали

“Исламское государство” взяла на себя ответственность за теракт в пятницу в мечеть в районе Шакар-Дара в столице Афганистана Кабуле.

По меньшей мере 12 человек погибли при взрыве в мечети во время пятничной молитвы, когда сторонники собрались на мусульманский фестиваль Курбан-байрам, заявили чиновники.

По данным полиции, имам мечети МОФТ Найман был среди погибших. Еще 15 человек получили ранения.

Напомним

Число погибших в Афганистане, в результате взрывов в школы в Кабуле возросло до 85 человек, еще 147 получили ранения.

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