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Ірландія буде допомагати з відбудовою України - прем’єр Мартін

Ірландія буде допомагати з відбудовою України - прем’єр Мартін

Київ • УНН

 • 129337 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Прем’єр-міністр Міхола Мартін заявив, що Ірландії буде допомагати з відбудовою України. Про це він повідомив під час спільного брифінгу з Президентом України Володимиром Зеленським в Києві, передає УНН.

Цитата

«Обговорили сьогодні потреби активної відбудови вже зараз територій України, які були звільнені від окупантів і я вдячний Ірландії за щиру зацікавленість проектом відновлення України після вторгнення і ми детально обговорили питання, що перед тим як говорити про такий потужний економічний проект, як відновлення держави після війни треба зосередитися сьогодні на важливих деталях, на тих деталях, які на сьогодні можуть допомогти нашим людям повертатися додому, щоб діти змогли йти в школи, університети, щоб у людей з’являлося їх приміщення і можливість жити саме в Україні», - розповів Зеленський.

Деталі

Він зазначив, що така швидка допомога, швидка мобілізація українських партнерів ось, що дійсно потрібно.

«Ми будемо допомагати з відбудовою», - сказав Мартін.

Додамо

Прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін відвідав зруйновані російськими окупантами Бородянку, Бучу та Ірпінь під Києвом.

Доповнення

Сполучені Штати працюють над тим, щоб надати допомогу Україні в розмірі 6,2 млрд доларів на відновлення.

Президент Швейцарської Конфедерації Ігнаціо Кассіс оголосив про посилення підтримки України Швейцарією - буде подвоєно фінансовий внесок у двосторонню співпрацю, з акцентом на цифрову трансформацію.

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