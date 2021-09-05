Іран готовий до ядерних переговорів, але не під "тиском" Заходу

Цитата

"Політики Заходу і американці ведуть переговори разом з тиском... Я вже оголосив, що у нас будуть перемовини за порядком денним нашого уряду, але не з... тиском, - сказав Раїсі в інтерв'ю державному телебаченню. - Переговори в порядку денному... Ми прагнемо до цілеспрямованих переговорів... тому санкції щодо іранського народу знімаються".

Деталі

Раїсі заявив, що "переговори стоять на порядку денному, але не переговори заради переговорів".

"У цих переговорах ми прагнемо домогтися скасування репресивних санкцій, - додав він. - Ми не поступимося інтересам великої іранської нації".

Контекст

Франція і Німеччина закликали Іран повернутися до переговорів після перерви в переговорах після іранських виборів в червні, при цьому Париж зажадав негайного перезапуску на тлі стурбованості Заходу з приводу розширення атомних робіт Тегерана.

Минулого місяця Франція, Німеччина і Велика Британія висловили заклопотаність у зв'язку з повідомленнями наглядового органу ООН з ядерної безпеки (МАГАТЕ), що підтверджує, що Іран вперше виготовив металевий уран із збагаченням до 20% розщеплюваної чистоти і збільшив виробничі потужності по урану із збагаченням до 60%.

Іран заявляє, що його ядерна програма носить мирний характер, що він поінформував наглядовий орган про свою діяльність і що його відхід від угоди 2015 року буде скасовано, якщо Сполучені Штати повернуться до угоди і скасують санкції.

Байден заявив, що хоче реінтегрувати Вашингтон в пакт, але переговори у Відні, які почалися в квітні, зайшли в глухий кут, тому що ультраконсерватор Раїсі переміг на президентських виборах в Ірані в червні.

В кінці серпня верховний лідер аятола Алі Хаменеї звинуватив адміністрацію Байдена в тому, що вона висуває ті ж вимоги, що і його попередник, на переговорах про відновлення угоди.

А у вівторок новий міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахян заявив, що переговори в Відні "не поновляться протягом двох-трьох місяців".

Тегеран вимагає скасування всіх санкцій, введених або повторно введених відносно нього США з 2017 року.

Доповнення

У п'ятницю Мінфін США оголосив про санкції проти "чотирьох співробітників іранської розвідки", які, за його словами, брали участь в кампанії проти іранських дисидентів за кордоном.

Відповідно до федерального обвинувального висновку США в середині липня, в 2018 році співробітники розвідки намагалися змусити проживати в Ірані родичів американо-іранської журналістки Масих Алінежад заманивши її в третю країну для арешту і відправки до Ірану для ув'язнення.

Коли це не вдалося, вони нібито найняли американських приватних детективів для спостереження за нею протягом останніх двох років.

Іран назвав американські звинувачення "безпідставними і абсурдними" назвавши їх "голлівудськими сценаріями".