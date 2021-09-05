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Иран готов к ядерным переговорам, но не под "давлением" Запада

Иран готов к ядерным переговорам, но не под "давлением" Запада

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. Президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что Иран готов к переговорам, чтобы восстановить ядерное соглашение 2015 года, но не под "давлением" Запада. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Reuters.

Цитата

"Политики Запада и американцы ведут переговоры вместе с давлением... Я уже объявил, что у нас будут переговоры на повестке дня нашего правительства, но не с... давлением, - сказал Раиси в интервью государственному телевидению. - Переговоры в порядке дня... Мы стремимся к целенаправленным переговорам... потому санкции в отношении иранского народа снимаются".

Детали

Раиси заявил, что "переговоры стоят на повестке дня, но не переговоры ради переговоров".

"В этих переговорах мы стремимся добиться отмены репрессивных санкций, - добавил он. - Мы не уступим интересам большой иранской нации".

Контекст

Франция и Германия призвали Иран вернуться к переговорам после перерыва в переговорах после иранских выборов в июне, при этом Париж потребовал немедленного перезапуска на фоне обеспокоенности Запада по поводу расширения атомных работ Тегерана.

В прошлом месяце Франция, Германия и Великобритания выразили озабоченность в связи с сообщениями надзорного органа ООН по ядерной безопасности (МАГАТЭ), что подтверждает, что Иран впервые изготовил металлический уран с обогащением до 20% расщепляющейся чистоты и увеличил производственные мощности по урану с обогащением до 60%.

Иран заявляет, что его ядерная программа носит мирный характер, что он проинформировал надзорный орган о своей деятельности и что его уход от сделки 2015 году будет отменен, если Соединенные Штаты вернутся к соглашению и отменят санкции.

Байден заявил, что хочет реинтегрировать Вашингтон в пакт, но переговоры в Вене, которые начались в апреле, зашли в тупик, потому что ультраконсерватор Раиси, победил на президентских выборах в Иране в июне.

В конце августа верховный лидер аятолла Али Хаменеи обвинил администрацию Байдена в том, что она выдвигает те же требования, что и его предшественник, на переговорах о восстановлении соглашения.

А во вторник новый министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян заявил, что переговоры в Вене "не возобновятся в течение двух-трех месяцев".

Тегеран требует отмены всех санкций, введенных или повторно введенных в отношении него США с 2017 года.

Дополнение

В пятницу Минфин США объявил о санкциях против "четырех сотрудников иранской разведки", которые, по его словам, участвовали в кампании против иранских диссидентов за рубежом.

Согласно федеральному обвинительного заключения США в середине июля, в 2018 году сотрудники разведки пытались заставить проживать в Иране родственников американо-иранской журналистки Масих Алинежад заманив ее в третью страну для ареста и отправки в Иран для заключения.

Когда это не удалось, они якобы наняли американских частных детективов для наблюдения за ней в течение последних двух лет.

Иран назвал американские обвинения "безосновательными и абсурдными" назвав их "голливудскими сценариями".

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