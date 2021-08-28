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В Ірані заявили, що Байден незаконно погрожував Тегерану - ЗМІ

Київ • УНН

 • 18031 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. Високопоставлений представник служби безпеки Ірану звинуватив президента США Джо Байдена в незаконних погрозах Ірану після того, як він сказав, що може "розглянути інші варіанти", якщо ядерна дипломатія з Тегераном зазнає невдачі. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Цитата

"Акцент на використанні "інших варіантів" проти (Ірану) рівносильний незаконній погрозі іншій країні і встановлює право Ірану відповісти взаємністю... проти "доступних варіантів"", - заявив секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Шамхані.

Деталі

Байден сказав прем'єр-міністрові Ізраїлю Нафталі Беннетту на переговорах в Білому домі в п'ятницю, що він ставить "дипломатію на перше місце", щоб спробувати приборкати ядерну програму Ірану, але якщо переговори зазнають невдачі, він буде готовий звернутися до "інших", не названих варіантів.

Доповнення

Наглядовий орган ООН з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомив в своєму звіті, що в цьому місяці Іран прискорив збагачення урану до рівня, близького до збройового, що підсилює напруженість у відносинах із Заходом, оскільки обидві сторони прагнуть відновити переговори про відновлення ядерної угоди Тегерана.

Непрямі американо-іранські переговори в Відні припинені з тих пір, як останній раунд завершився 20 червня.

У суботу верховний лідер Ірану аятолла Хаменеї провів паралель між підходом адміністрації Байдена до ядерної угоди і підходом колишнього президента Дональда Трампа, який відмовився від угоди в 2018 році і знову ввів санкції відносно Ірану.

"Нинішня адміністрація США нічим не відрізняється від попередньої, тому що вона вимагає іншими словами того, що Трамп вимагав від Ірану в ядерній галузі", - цитує слова Хаменеї державне телебачення.

Вихід Трампа з угоди був направлений на те, щоб змусити Іран вести переговори по більш строгому обмеженню його ядерної програми, розробці балістичних ракет і підтримці регіональних проксі-сил. Тегеран відкинув вимоги Вашингтона.

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