В Иране заявили, что Байден незаконно угрожал Тегерану - СМИ

КИЕВ. 28 августа. УНН. Высокопоставленный представитель службы безопасности Ирана обвинил президента США Джо Байдена в незаконных угрозах Ирану после того, как он сказал, что может "рассмотреть другие варианты", если ядерная дипломатия с Тегераном потерпит неудачу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.