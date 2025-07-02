Інформація про провальний НМТ і неявку учасників не відповідає дійсності - МОН
Київ • УНН
Заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький спростував інформацію про провальний НМТ-2025, заявивши про покращення результатів порівняно з минулим роком. Зокрема, відсоток нескладання математики знизився з 14% до 11,5%.
Інформація про те, що нібито НМТ у 2025 році виявився провальним, не відповідає дійсності. Цьогорічні результати НМТ виявилися кращими, ніж минулого року. Про це заявив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в ефірі телемарафону, передає УНН.
Деталі
Дуже багато було інформації в соцмережах про нібито провальне НМТ, що не було явки - це все не відповідає дійсності. Ми бачимо, що цьогорічні результати кращі, ніж минулого року. Наприклад, якщо минулого року 14% не склало математику, то в цьому році приблизно 11,5%. Це все одно великий відсоток, але ми маємо розуміти, що стабільність і покращені результати це те, що цього року характеризує нашу вступну кампанію
Нагадаємо
Результати всіх основних сесій національного мультипредметного тесту (НМТ) розміщено в персональних кабінетах.