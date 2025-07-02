Информация о провальном НМТ и неявке участников не соответствует действительности - МОН
Киев • УНН
Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий опроверг информацию о провальном НМТ-2025, заявив об улучшении результатов по сравнению с прошлым годом. В частности, процент несдачи математики снизился с 14% до 11,5%.
Информация о том, что якобы НМТ в 2025 году оказался провальным, не соответствует действительности. Результаты НМТ этого года оказались лучше, чем в прошлом году. Об этом заявил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
Очень много было информации в соцсетях о якобы провальном НМТ, что не было явки - это все не соответствует действительности. Мы видим, что результаты этого года лучше, чем в прошлом году. Например, если в прошлом году 14% не сдали математику, то в этом году примерно 11,5%. Это все равно большой процент, но мы должны понимать, что стабильность и улучшенные результаты это то, что в этом году характеризует нашу вступительную кампанию
Напомним
Результаты всех основных сессий национального мультипредметного теста (НМТ) размещены в персональных кабинетах.