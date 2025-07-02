Информация о провальном НМТ и неявке участников не соответствует действительности - МОН

Информация о том, что якобы НМТ в 2025 году оказался провальным, не соответствует действительности. Результаты НМТ этого года оказались лучше, чем в прошлом году. Об этом заявил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в эфире телемарафона, передает УНН.

Очень много было информации в соцсетях о якобы провальном НМТ, что не было явки - это все не соответствует действительности. Мы видим, что результаты этого года лучше, чем в прошлом году. Например, если в прошлом году 14% не сдали математику, то в этом году примерно 11,5%. Это все равно большой процент, но мы должны понимать, что стабильность и улучшенные результаты это то, что в этом году характеризует нашу вступительную кампанию