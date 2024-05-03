Інфляційний звіт НБУ: які зміни на ринку праці відбулись з початку повномасштабного вторгнення

Відновлення ринку праці в Україні після повномасштабного вторгнення залежатиме від повернення мігрантів, залучення ветеранів до цивільного життя та активізації участі осіб з інвалідністю. Ефективна інтеграція цих груп, за сприяння держави та бізнесу через заходи з адаптації та перенавчання, є важливою для подолання кадрового дефіциту і стимулювання швидкого економічного відновлення, передає УНН із посиланням на дані НБУ.

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І у 2021 і 2023 роках дефіцит працівників був особливо відчутний у секторах, де переважають чоловіки, як-от будівництво, транспорт та добувна промисловість. Підприємства цих галузей пов'язують цей брак з мобілізацією і вказують на великі труднощі через відсутність висококваліфікованих спеціалістів. Вони також зазначають про тривалий час, необхідний для підготовки нових кадрів, та зростання неформальної зайнятості серед чоловіків.

Хоча мобілізація вплинула на ринок праці після повномасштабного вторгнення, значно більший вплив мала міграція. За даними НБУ, у 2023 році кількість робочої сили віком 15–70 років зменшилася на понад чверть порівняно з 2021 роком, причому майже половину цього скорочення становили зовнішні мігранти. Незважаючи на те, що 8–10% мігрантів продовжували працювати для України дистанційно, головний удар по робочій силі був через їхнє вибуття.

Демографічні втрати та окупація зіграли значну роль у скороченні робочої сили в Україні у 2023 році, становлячи близько 40% від загального скорочення порівняно з 2021 роком. Також великий вплив на зменшення робочої сили мав перехід частини населення до економічно неактивного стану через складнощі з пошуком роботи, особливо серед внутрішньо переміщених осіб, потребу в догляді за родиною, збільшення числа пенсіонерів, та відсутність потрібних навичок на ринку праці. Це відчувалося по всій країні, особливо в регіонах з активними бойовими діями. Крім того, підприємства зазнали інших труднощів через війну, таких як психологічний тиск на працівників, перерви в роботі під час повітряних тривог та проблеми з енергопостачанням.

Підприємства зазначили посилення проблем з продуктивністю праці та зростаючу потребу в інвестиціях та інноваціях для її підвищення. Важливу роль у наймі працівників відігравала оплата праці як у 2021, так і в 2023 роках. Однак, якщо у 2021 році підприємства вважали завищені зарплатні вимоги причиною відмови у наймі, то до 2023 року, на тлі збільшення конкуренції за кадри, бізнес був готовий піднімати зарплати для утримання персоналу. "Вищі зарплати в інших секторах" стали ключовою причиною для підвищення зарплат на підприємствах у 2023 році, незважаючи на фінансові труднощі.

"Дефіцит кадрів змушує підприємства залучати групи населення, які раніше були менше представлені на ринку праці. Зокрема, збільшився найм жінок та осіб, які працюють дистанційно, водночас залучення ветеранів та осіб з інвалідністю, набутою до війни, поки що незначне", - йдеться у звіті.

У майбутньому повернення мігрантів, інтеграція ветеранів у цивільне життя та залучення осіб з інвалідністю до робочої сили стануть ключовими ресурсами для покращення ринку праці в Україні, особливо під час швидкого відновлення країни. Ефективне включення цих груп залежатиме від співпраці бізнесу і держави, яка має зосередитися на розбудові інтеграційних заходів, забезпеченні доступності та адаптації робочих місць, включаючи дистанційну роботу та перенавчання. Без цих заходів кадровий дефіцит залишиться серйозною перешкодою для відновлення.

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