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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Инфляционный отчет НБУ: какие изменения на рынке труда произошли с начала полномасштабного вторжения

Инфляционный отчет НБУ: какие изменения на рынке труда произошли с начала полномасштабного вторжения

Киев  •  УНН

3 мая 2024, 17:26  •  8794 просмотра

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Восстановление рынка труда в Украине после полномасштабного вторжения будет зависеть от возвращения мигрантов, привлечения ветеранов и людей с инвалидностью к гражданской жизни и расширения участия этих групп, чему будут способствовать государственные и бизнес-мероприятия по адаптации и переквалификации для преодоления дефицита кадров и стимулирования быстрого восстановления экономики.

Восстановление рынка труда в Украине после полномасштабного вторжения будет зависеть от возвращения мигрантов, привлечения ветеранов к гражданской жизни и активизации участия лиц с инвалидностью. Эффективная интеграция этих групп, при содействии государства и бизнеса через меры по адаптации и переобучению, является важной для преодоления кадрового дефицита и стимулирования быстрого экономического восстановления, передает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

И в 2021 и 2023 годах дефицит работников был особенно ощутим в секторах, где преобладают мужчины, например строительство, транспорт и добывающая промышленность. Предприятия этих отраслей связывают эту нехватку с мобилизацией и указывают на большие трудности из-за отсутствия высококвалифицированных специалистов. Они также отмечают длительное время, необходимое для подготовки новых кадров, и рост неформальной занятости среди мужчин.

Хотя мобилизация повлияла на рынок труда после полномасштабного вторжения, значительно большее влияние оказала миграция. По данным НБУ, в 2023 году количество рабочей силы в возрасте 15-70 лет уменьшилось более чем на четверть по сравнению с 2021 годом, причем почти половину этого сокращения составили внешние мигранты. Несмотря на то, что 8-10% мигрантов продолжали работать для Украины дистанционно, главный удар по рабочей силе был из-за их выбытия.

Демографические потери и оккупация сыграли значительную роль в сокращении рабочей силы в Украине в 2023 году, составляя около 40% от общего сокращения по сравнению с 2021 годом. Также большое влияние на уменьшение рабочей силы имел переход части населения в экономически неактивное состояние из-за сложностей с поиском работы, особенно среди внутренне перемещенных лиц, потребность в уходе за семьей, увеличение числа пенсионеров, и отсутствие нужных навыков на рынке труда. Это ощущалось по всей стране, особенно в регионах с активными боевыми действиями. Кроме того, предприятия испытали другие трудности из-за войны, такие как психологическое давление на работников, перерывы в работе во время воздушных тревог и проблемы с энергоснабжением.

Предприятия отметили усиление проблем с производительностью труда и растущую потребность в инвестициях и инновациях для ее повышения. Важную роль в найме работников играла оплата труда как в 2021, так и в 2023 годах. Однако, если в 2021 году предприятия считали завышенные зарплатные требования причиной отказа в найме, то к 2023 году, на фоне увеличения конкуренции за кадры, бизнес был готов поднимать зарплаты для удержания персонала. "Более высокие зарплаты в других секторах" стали ключевой причиной для повышения зарплат на предприятиях в 2023 году, несмотря на финансовые трудности.

"Дефицит кадров заставляет предприятия привлекать группы населения, которые ранее были меньше представлены на рынке труда. В частности, увеличился наем женщин и лиц, работающих дистанционно, в то же время привлечение ветеранов и лиц с инвалидностью, приобретенной до войны, пока незначительное", - говорится в отчете.

В будущем возвращение мигрантов, интеграция ветеранов в гражданскую жизнь и привлечение лиц с инвалидностью в рабочую силу станут ключевыми ресурсами для улучшения рынка труда в Украине, особенно во время быстрого восстановления страны. Эффективное включение этих групп будет зависеть от сотрудничества бизнеса и государства, которое должно сосредоточиться на развитии интеграционных мероприятий, обеспечении доступности и адаптации рабочих мест, включая дистанционную работу и переобучение. Без этих мер кадровый дефицит останется серьезным препятствием для восстановления.

Напомним

Срочные депозиты в украинских банках выросли почти на 30%, причем 97% из них - это долгосрочные депозиты более 3 месяцев, что обеспечивает ресурсы для развития кредитования.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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