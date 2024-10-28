Індія відкриває перший приватний завод військових літаків з Airbus
Київ • УНН
В Індії відкрили перший приватний завод з виробництва військових транспортних літаків C-295 спільно з Airbus SE і TATA. Завод вироблятиме 40 літаків до 2031 року для заміни застарілого флоту індійських ВПС.
У понеділок в Індії відкрили перший приватний завод з виробництва військових літаків. Про це пише Bloomberg, передає УНН.
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Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, який перебуває з дводенним візитом в Індії, відкриє завод разом зі своїм індійським колегою Нарендрою Моді штаті Гуджараті.
На спільному підприємство Airbus SE і TATA Advanced Systems вироблятимуть транспортні літаки для заміни застарілого флоту індійських збройних сил. За словами джерел видання, перший літак планується поставити в 2026 році, а решту - до серпня 2031 року.
Цей виробничий об'єкт є продовженням контракту вартістю 2,6 млрд доларів, укладеного між Індією і Airbus три роки тому на поставку 56 транспортних літаків C-295. З них 16 літаків будуть виготовлені в Іспанії, а решта - в Індії.
C-295, які можуть перевозити до дев'яти метричних тонн або 71 військовослужбовця, замінять застарілий парк вантажних літаків Avro ВПС Індії, введених в експлуатацію шістдесят років тому. Індійські військові планують побудувати більше таких транспортних літаків, щоб замінити транспортні літаки Ан-32 російського виробництва, які швидко добігають кінця свого терміну експлуатації.
За їхніми словами, частка місцевих компонентів в індійських C-295 зросте до трьох чвертей з приблизно половини зараз.
Додамо
Також Bloomberg пише, що Індія будує завод на тлі прагнення зменшити свою залежність від іноземного обладнання, особливо з росії. Зазначається, що через вторгнення в Україну росія затримує постачання зброї до Індії, що вплинуло на обороноздатність країни і зробило більш нагальною потребу у місцевому виробництві озброєнь.
Нагадаємо
За даними Bloomberg, експорт заборонених товарів з Індії до росії значно зріс, досягнувши 95 млн доларів у липні. Майже п'ята частина чутливих технологій для російського ВПК надходить через Індію.
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