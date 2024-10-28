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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Индия открывает первый частный завод военных самолетов с Airbus

Индия открывает первый частный завод военных самолетов с Airbus

Киев  •  УНН

14:48 • 533 просмотра

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В Индии открыли первый частный завод по производству военных транспортных самолетов C-295 совместно с Airbus SE и TATA. Завод будет производить 40 самолетов до 2031 года для замены устаревшего флота индийских ВВС.

В понедельник в Индии открыли первый частный завод по производству военных самолетов. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Премьер-министр Испании Педро Санчес, который находится с двухдневным визитом в Индии, откроет завод вместе со своим индийским коллегой Нарендрой Моди в штате Гуджарати.

На совместном предприятие Airbus SE и TATA Advanced Systems будут производить транспортные самолеты для замены устаревшего флота индийских вооруженных сил. По словам источников издания, первый самолет планируется поставить в 2026 году, а остальные - до августа 2031 года.

Этот производственный объект является продолжением контракта стоимостью 2,6 млрд долларов, заключенного между Индией и Airbus три года назад на поставку 56 транспортных самолетов C-295. Из них 16 самолетов будут изготовлены в Испании, а остальные - в Индии.

C-295, которые могут перевозить до девяти метрических тонн или 71 военнослужащего, заменят устаревший парк грузовых самолетов Avro ВВС Индии, введенных в эксплуатацию шестьдесят лет назад. Индийские военные планируют построить больше таких транспортных самолетов, чтобы заменить транспортные самолеты Ан-32 российского производства, которые быстро подходят к концу своего срока эксплуатации.

По их словам, доля местных компонентов в индийских C-295 возрастет до трех четвертей с примерно половины сейчас.

Добавим

Также Bloomberg пишет, что Индия строит завод на фоне стремления уменьшить свою зависимость от иностранного оборудования, особенно из россии. Отмечается, что из-за вторжения в Украину россия задерживает поставки оружия в Индию, что повлияло на обороноспособность страны и сделало более насущной потребность в местном производстве вооружений.

Напомним

По данным Bloomberg, экспорт запрещенных товаров из Индии в россию значительно вырос, достигнув 95 млн долларов в июле. Почти пятая часть чувствительных технологий для российского ВПК поступает через Индию.

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Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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