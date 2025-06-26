Індія почала перетворювати надлишкові запаси рису на етанол

Індія почала переробляти рекордні обсяги рису на етанол, реагуючи на надлишкові запаси зерна, що ще більше зростуть з новим урожаєм. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

За інформацією агентства, після кількох років дефіциту, коли через нестачу дощів було обмежено експорт, ситуація кардинально змінилася – завдяки рясним мусонам Індія отримала значний урожай рису. Тепер держава намагається зменшити надлишкові запаси, одночасно підтримуючи амбітну програму змішування етанолу з бензином.

Наш пріоритет - забезпечити нас достатньою кількістю їжі. Але оскільки у нас набагато більше рису, ніж нам насправді потрібно для цього, ми вирішили використати частину його для виробництва етанолу – заявив високопосадовець уряду Індії.

Державна продовольча корпорація Індії (FCI) виділила на виробництво етанолу 5 мільйонів 200 тисяч тонн рису – це майже 9% від світових поставок рису у маркетинговому році 2024/25, що завершився в червні. Для порівняння: минулого року на ці цілі пішло менше 3 тисяч тонн.

FCI закуповує майже половину індійського врожаю рису й наразі має рекордні запаси – 59 мільйонів 500 тисяч тонн (разом із немеленим рисом-паді) станом на 1 червня. Цей обсяг значно перевищує встановлений урядом цільовий рівень у 13 мільйонів 500 тисяч тонн на 1 липня.

Довідка

Індія, третій у світі імпортер нафти, прагне збільшити частку етанолу у бензині до 20% до 2025-26 року. У травні показник уже досяг 19,8% – значною мірою завдяки наявності рису.