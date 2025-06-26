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Индия начала преобразовывать избыточные, запасы риса в этанол

Киев • УНН

 • 112 просмотра

Индия превращает избыточные запасы риса в этанол, реагируя на рекордный урожай. Это позволит уменьшить объемы зерна и поддержать программу смешивания этанола с бензином.

Индия начала преобразовывать избыточные, запасы риса в этанол

Индия начала перерабатывать рекордные объемы риса в этанол, реагируя на избыточные запасы зерна, которые еще больше вырастут с новым урожаем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

По информации агентства, после нескольких лет дефицита, когда из-за недостатка дождей был ограничен экспорт, ситуация кардинально изменилась – благодаря обильным муссонам Индия получила значительный урожай риса. Теперь государство пытается уменьшить избыточные запасы, одновременно поддерживая амбициозную программу смешивания этанола с бензином.

Наш приоритет - обеспечить нас достаточным количеством еды. Но поскольку у нас намного больше риса, чем нам действительно нужно для этого, мы решили использовать часть его для производства этанола 

– заявил высокопоставленный чиновник правительства Индии.

Государственная продовольственная корпорация Индии (FCI) выделила на производство этанола 5 миллионов 200 тысяч тонн риса – это почти 9% от мировых поставок риса в маркетинговом году 2024/25, завершившемся в июне. Для сравнения: в прошлом году на эти цели ушло менее 3 тысяч тонн.

FCI закупает почти половину индийского урожая риса и сейчас имеет рекордные запасы – 59 миллионов 500 тысяч тонн (вместе с немолотым рисом-пади) по состоянию на 1 июня. Этот объем значительно превышает установленный правительством целевой уровень в 13 миллионов 500 тысяч тонн на 1 июля.

Справка

Индия, третий в мире импортер нефти, стремится увеличить долю этанола в бензине до 20% к 2025-26 году. В мае показатель уже достиг 19,8% – в значительной степени благодаря наличию риса.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

ЭкономикаАгроновости
Reuters
Индия
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