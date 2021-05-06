Індекс вартості морського фрахту злетів до максимуму за 11 років
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Основний індекс морських вантажоперевезень Балтійської біржі виріс, досягнувши максимуму з середини 2010 року. Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.
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Індекс Baltic Dry, який відстежує ставки для суден типу Capesize, Panamax і Supramax, які переправляють насипні вантажі, виріс на 109 пунктів, або 3,5%, до 3 266 пунктів, найвищого рівня з червня 2010 року.
Індекс Capesize виріс на 224 пункти, або на 4,3%, до більш ніж 11-річного максимуму в 5 404 пункту.
Середньодобова виручка компаній Capesize, які зазвичай перевозять 150 000 тонн вугілля та залізної руди, що становить основу виробництва сталі, зросла на 1 858 доларів до 44 817 доларів.
"Ринок насипних вантажів в цьому році продовжує демонструвати високі темпи зростання, частково підтриманий високим попитом з боку торгівлі зерном, при цьому США надають значну підтримку", - відзначає головний аналітик судноплавної асоціації BIMCO Пітер Сенд.
Індекс Panamax виріс на 124 пункти, або на 4,6%, до місячного максимуму в 2 848 пунктів.
Середньодобова виручка панамаксів, які зазвичай перевозять вугілля або зернові вантажі від 60 000 до 70 000 тон, збільшилася на 1 119 доларів до 25 634 доларів.
Нагадаємо, що 23 березня на півдні Суецького каналу контейнеровоз Ever Given під прапором Панами сів на мілину, перекривши рух. На судні знаходилося понад 20 тис. великовагових контейнерів, які переправляли з Китаю в нідерландський порт Роттердам. Це одне з найбільших суден у своєму класі: його довжина становить 400 м, а ширина - 59 м.
Фінансові втрати від блокування Суецького каналу контейнеровозом Ever Given сягнули 1 млрд доларів.