Индекс стоимости морского фрахта взлетел до максимума за 11 лет

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 мая. УНН. Основной индекс морских грузоперевозок Балтийской биржи вырос, достигнув максимума с середины 2010 года. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Индекс Baltic Dry, который отслеживает ставки для судов типа Capesize, Panamax и Supramax, которые переправляют насыпные грузы, вырос на 109 пунктов, или 3,5%, до 3 266 пунктов, самого высокого уровня с июня 2010 года.

Индекс Capesize вырос на 224 пункта, или на 4,3%, до более чем 11-летнего максимума в 5 404 пункта.

Среднесуточная выручка компаний Capesize, которые обычно перевозят 150 000 тонн угля и железной руды, которые составляют основу для производства стали, выросло на 1 858 долларов до 44 817 долларов.

"Рынок насыпных грузов в этом году продолжает демонстрировать высокие темпы роста, частично поддержанного высоким спросом со стороны торговли зерном, при этом США оказывают значительную поддержку", - отмечает главный аналитик судоходной ассоциации BIMCO Питер Сэнд.

Индекс Panamax вырос на 124 пункта, или на 4,6%, до месячного максимума в 2 848 пунктов.

Среднесуточная выручка панамаксов, которые обычно перевозят уголь или зерновые грузы от 60 000 до 70 000 тонн, увеличилось на 1 119 долларов в 25 634 долларов.

Напомним, что 23 марта на юге Суэцкого канала контейнеровоз Ever Given под флагом Панамы сел на мель, перекрыв движение. На судне находилось более 20 тыс. тяжеловесных контейнеров, которые переправляли из Китая в нидерландский порт Роттердам. Это одно из крупнейших судов в своем классе: его длина составляет 400 м, а ширина - 59 м.

Финансовые потери от блокировки Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given составили 1 млрд долларов.

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