Індекс борщу зріс на 27% за рік - УКАБ

Вартість приготування борщу в червні 2025 року становить 196 грн, що на 12% дешевше, ніж у травні, але на 27% дорожче за рік. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ).

Деталі

Основну роль у зростанні індексу борщу відіграло подорожчання м’яса та окремих овочів минулого врожаю – зазначили аналітики УКАБ.

М’ясо

Яловичина (гуляш): +6% за місяць (до 336 грн/кг), +20% за рік;

Куряче філе: +11% (222 грн/кг), +39% за рік;

Свинячий ошийок: ціна стабільна (330 грн/кг), але на 31% вища за торішній рівень.

Овочі

Цибуля ріпчаста: +33% за місяць (40 грн/кг), +32% за рік;

Картопля (стара): +10% (38 грн/кг), +33% за рік;

Молода капуста: -66% за місяць (25 грн/кг), але на 64% дорожча за торік.

Молочні продукти

Молоко: -2% (54,3 грн/900 мл);

Вершки: -6% (33,3 грн/200 г).

Бакалія

Олія соняшникова: -2% (75,3 грн/850 мл);

Цукор: -1% (32,7 грн/кг).

Додатково

Яйця категорії С1 подешевшали на 5% за місяць (68,9 грн/десяток), але за рік їхня вартість зросла на 79%.

Нагадаємо

У травні 2025 року вартість борщу сягала 222 грн. Нинішнє зниження пов’язане з надходженням на ринок молодої городини.

У липні очікується подальше зниження цін на овочі нового врожаю, що може дещо зменшити індекс борщу – йдеться у моніторингу УКАБ.

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