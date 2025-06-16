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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Індекс борщу зріс на 27% за рік - УКАБ

Київ • УНН

 • 386 перегляди

У червні 2025 року приготування борщу коштує 196 грн, що на 12% дешевше, ніж у травні, але на 27% дорожче за рік. Зростання індексу борщу зумовлене подорожчанням м’яса та овочів.

Індекс борщу зріс на 27% за рік - УКАБ

Вартість приготування борщу в червні 2025 року становить 196 грн, що на 12% дешевше, ніж у травні, але на 27% дорожче за рік. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ). 

Деталі 

Основну роль у зростанні індексу борщу відіграло подорожчання м’яса та окремих овочів минулого врожаю

– зазначили аналітики УКАБ.

М’ясо

  • Яловичина (гуляш): +6% за місяць (до 336 грн/кг), +20% за рік;
    • Куряче філе: +11% (222 грн/кг), +39% за рік;
      • Свинячий ошийок: ціна стабільна (330 грн/кг), але на 31% вища за торішній рівень. 

        Овочі

        • Цибуля ріпчаста: +33% за місяць (40 грн/кг), +32% за рік;
          • Картопля (стара): +10% (38 грн/кг), +33% за рік;
            • Молода капуста: -66% за місяць (25 грн/кг), але на 64% дорожча за торік.  

              Молочні продукти

              • Молоко: -2% (54,3 грн/900 мл);
                • Вершки: -6% (33,3 грн/200 г). 

                  Бакалія 

                  • Олія соняшникова: -2% (75,3 грн/850 мл);
                    • Цукор: -1% (32,7 грн/кг). 

                      Додатково

                      Яйця категорії С1 подешевшали на 5% за місяць (68,9 грн/десяток), але за рік їхня вартість зросла на 79%. 

                      Нагадаємо

                      У травні 2025 року вартість борщу сягала 222 грн. Нинішнє зниження пов’язане з надходженням на ринок молодої городини. 

                      У липні очікується подальше зниження цін на овочі нового врожаю, що може дещо зменшити індекс борщу

                      – йдеться у моніторингу УКАБ.

                      "Індекс Біг Маку" чи "Індекс борщу"? Експерт пояснив, чи відображають "індекси" реальний стан економіки України 06.08.24, 16:04 • 108639 переглядiв

                      Андрій Кулик

                      Андрій Кулик

                      СуспільствоЕкономікаАгроновини
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