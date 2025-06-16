Індекс борщу зріс на 27% за рік - УКАБ
Київ • УНН
У червні 2025 року приготування борщу коштує 196 грн, що на 12% дешевше, ніж у травні, але на 27% дорожче за рік. Зростання індексу борщу зумовлене подорожчанням м’яса та овочів.
Вартість приготування борщу в червні 2025 року становить 196 грн, що на 12% дешевше, ніж у травні, але на 27% дорожче за рік. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ).
Деталі
Основну роль у зростанні індексу борщу відіграло подорожчання м’яса та окремих овочів минулого врожаю
М’ясо
- Яловичина (гуляш): +6% за місяць (до 336 грн/кг), +20% за рік;
- Куряче філе: +11% (222 грн/кг), +39% за рік;
- Свинячий ошийок: ціна стабільна (330 грн/кг), але на 31% вища за торішній рівень.
Овочі
- Цибуля ріпчаста: +33% за місяць (40 грн/кг), +32% за рік;
- Картопля (стара): +10% (38 грн/кг), +33% за рік;
- Молода капуста: -66% за місяць (25 грн/кг), але на 64% дорожча за торік.
Молочні продукти
- Молоко: -2% (54,3 грн/900 мл);
- Вершки: -6% (33,3 грн/200 г).
Бакалія
- Олія соняшникова: -2% (75,3 грн/850 мл);
- Цукор: -1% (32,7 грн/кг).
Додатково
Яйця категорії С1 подешевшали на 5% за місяць (68,9 грн/десяток), але за рік їхня вартість зросла на 79%.
Нагадаємо
У травні 2025 року вартість борщу сягала 222 грн. Нинішнє зниження пов’язане з надходженням на ринок молодої городини.
У липні очікується подальше зниження цін на овочі нового врожаю, що може дещо зменшити індекс борщу
"Індекс Біг Маку" чи "Індекс борщу"? Експерт пояснив, чи відображають "індекси" реальний стан економіки України 06.08.24, 16:04 • 108639 переглядiв