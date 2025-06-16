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Индекс борща вырос на 27% за год – УКАБ

Киев • УНН

 • 278 просмотра

В июне 2025 года приготовление борща стоит 196 грн, что на 12% дешевле, чем в мае, но на 27% дороже, чем год назад. Рост индекса борща обусловлен подорожанием мяса и овощей.

Индекс борща вырос на 27% за год – УКАБ

Стоимость приготовления борща в июне 2025 года составляет 196 грн, что на 12% дешевле, чем в мае, но на 27% дороже, чем год назад. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ). 

Детали 

Основную роль в росте индекса борща сыграло подорожание мяса и отдельных овощей прошлого урожая

– отметили аналитики УКАБ.

Мясо

  • Говядина (гуляш): +6% за месяц (до 336 грн/кг), +20% за год;
    • Куриное филе: +11% (222 грн/кг), +39% за год;
      • Свиной ошеек: цена стабильная (330 грн/кг), но на 31% выше прошлогоднего уровня. 

        Овощи

        • Лук репчатый: +33% за месяц (40 грн/кг), +32% за год;
          • Картофель (старый): +10% (38 грн/кг), +33% за год;
            • Молодая капуста: -66% за месяц (25 грн/кг), но на 64% дороже, чем в прошлом году.  

              Молочные продукты

              • Молоко: -2% (54,3 грн/900 мл);
                • Сливки: -6% (33,3 грн/200 г). 

                  Бакалея 

                  • Масло подсолнечное: -2% (75,3 грн/850 мл);
                    • Сахар: -1% (32,7 грн/кг). 

                      Дополнительно

                      Яйца категории С1 подешевели на 5% за месяц (68,9 грн/десяток), но за год их стоимость выросла на 79%. 

                      Напомним

                      В мае 2025 года стоимость борща достигала 222 грн. Нынешнее снижение связано с поступлением на рынок молодых овощей. 

                      В июле ожидается дальнейшее снижение цен на овощи нового урожая, что может несколько уменьшить индекс борща

                      – говорится в мониторинге УКАБ.

                      "Индекс Биг Мака" или "Индекс борща"? Эксперт объяснил, отражают ли "индексы" реальное состояние экономики Украины06.08.24, 16:04 • 108639 просмотров

                      Андрей Кулик

                      Андрей Кулик

                      ОбществоЭкономикаАгроновости
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