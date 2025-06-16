Индекс борща вырос на 27% за год – УКАБ
Киев • УНН
В июне 2025 года приготовление борща стоит 196 грн, что на 12% дешевле, чем в мае, но на 27% дороже, чем год назад. Рост индекса борща обусловлен подорожанием мяса и овощей.
Стоимость приготовления борща в июне 2025 года составляет 196 грн, что на 12% дешевле, чем в мае, но на 27% дороже, чем год назад. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ).
Детали
Основную роль в росте индекса борща сыграло подорожание мяса и отдельных овощей прошлого урожая
Мясо
- Говядина (гуляш): +6% за месяц (до 336 грн/кг), +20% за год;
- Куриное филе: +11% (222 грн/кг), +39% за год;
- Свиной ошеек: цена стабильная (330 грн/кг), но на 31% выше прошлогоднего уровня.
Овощи
- Лук репчатый: +33% за месяц (40 грн/кг), +32% за год;
- Картофель (старый): +10% (38 грн/кг), +33% за год;
- Молодая капуста: -66% за месяц (25 грн/кг), но на 64% дороже, чем в прошлом году.
Молочные продукты
- Молоко: -2% (54,3 грн/900 мл);
- Сливки: -6% (33,3 грн/200 г).
Бакалея
- Масло подсолнечное: -2% (75,3 грн/850 мл);
- Сахар: -1% (32,7 грн/кг).
Дополнительно
Яйца категории С1 подешевели на 5% за месяц (68,9 грн/десяток), но за год их стоимость выросла на 79%.
Напомним
В мае 2025 года стоимость борща достигала 222 грн. Нынешнее снижение связано с поступлением на рынок молодых овощей.
В июле ожидается дальнейшее снижение цен на овощи нового урожая, что может несколько уменьшить индекс борща
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