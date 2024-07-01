Імпортував для продажу шоломи та плити для бронежилетів під виглядом гумдопомоги для Нацгвардії: підприємець отримав підозру

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 59788 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 146073 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 141590 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 119546 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 131056 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84266 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 92566 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98549 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89595 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 219274 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
1.2м/с
43%
Популярнi новини

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

13 квітня, 07:30 • 41018 перегляди

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 18350 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 17985 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

11:19 • 41084 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

12:43 • 19644 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 141593 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 219276 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 369678 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 305330 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 413730 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 9990 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 30275 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27233 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 119551 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 32375 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Імпортував для продажу шоломи та плити для бронежилетів під виглядом гумдопомоги для Нацгвардії: підприємець отримав підозру

Київ • УНН

 • 12876 перегляди

Директора ТОВ підозрюють у ввезенні в Україну 1 000 захисних шоломів та 3 000 балістичних пластин для бронежилетів під виглядом гуманітарної допомоги для Національної гвардії, але насправді з метою їх продажу.

Імпортував для продажу шоломи та плити для бронежилетів під виглядом гумдопомоги для Нацгвардії: підприємець отримав підозру

Правоохоронці повідомили про підозру директору ТОВ, який ввіз шоломи та плити для бронежилетів нібито для потреб Нацгвардії, а насправді для продажу. Про це у понеділок повідомили в Офісі Генпрокурора, передає УНН

За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора повідомлено про підозру директору товариства, який незаконно ввіз на митну територію України товари військового призначення. Йому інкримінують вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами та порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю (ч. 1, 2 ст. 222, ч. 1, 2 ст. 333 КК України)

- йдеться у повідомленні ОГП.

Як вказали в ОГП, підозрюваний у травні 2022 року під виглядом гуманітарної допомоги для однієї з військових частин Нацгвардії України імпортував в Україну 1 тисяч захисних шоломів та 3 тис балістичних плит до бронежилетів.

За даними прокурорів, директор ТОВ хотів неправомірно отримати податкові пільги. При цьому він порушив порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Як підставу для пільг керівник товариства надав митним органам підроблені гарантійні листи кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги - військової частини Національної гвардії України.

Експосадовця "Укренерго" викрили на розкраданні бюджетних коштів під час закупівлі бронежилетів - СБУ 26.06.24, 16:17 • 13859 переглядiв

Проте насправді імпортовані захисні шоломи та балістичні плити до бронежилетів військовій частині передані не були, а реалізувалися в магазині та через інтернет.

Незаконно ввезені товари  вилучили  під час обшуку. На них наклали арешт.

Досудове розслідування триває і здійснюється Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за оперативного супроводу СБУ.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Кримінал та НП
Національна гвардія України
Служба безпеки України
Україна
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,845.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,591.45