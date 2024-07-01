Імпортував для продажу шоломи та плити для бронежилетів під виглядом гумдопомоги для Нацгвардії: підприємець отримав підозру
Київ • УНН
Директора ТОВ підозрюють у ввезенні в Україну 1 000 захисних шоломів та 3 000 балістичних пластин для бронежилетів під виглядом гуманітарної допомоги для Національної гвардії, але насправді з метою їх продажу.
Правоохоронці повідомили про підозру директору ТОВ, який ввіз шоломи та плити для бронежилетів нібито для потреб Нацгвардії, а насправді для продажу. Про це у понеділок повідомили в Офісі Генпрокурора, передає УНН.
За процесуального керівництва Офісу Генпрокурора повідомлено про підозру директору товариства, який незаконно ввіз на митну територію України товари військового призначення. Йому інкримінують вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами та порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю (ч. 1, 2 ст. 222, ч. 1, 2 ст. 333 КК України)
Як вказали в ОГП, підозрюваний у травні 2022 року під виглядом гуманітарної допомоги для однієї з військових частин Нацгвардії України імпортував в Україну 1 тисяч захисних шоломів та 3 тис балістичних плит до бронежилетів.
За даними прокурорів, директор ТОВ хотів неправомірно отримати податкові пільги. При цьому він порушив порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.
Як підставу для пільг керівник товариства надав митним органам підроблені гарантійні листи кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги - військової частини Національної гвардії України.
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Проте насправді імпортовані захисні шоломи та балістичні плити до бронежилетів військовій частині передані не були, а реалізувалися в магазині та через інтернет.
Незаконно ввезені товари вилучили під час обшуку. На них наклали арешт.
Досудове розслідування триває і здійснюється Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за оперативного супроводу СБУ.