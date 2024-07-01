Правоохранители сообщили о подозрении директору ООО, который ввез шлемы и плиты для бронежилетов якобы для нужд Нацгвардии, а на самом деле для продажи. Об этом в понедельник сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН.

Под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора сообщено о подозрении директору общества, который незаконно ввез на таможенную территорию Украины товары военного назначения. Ему инкриминируют совершение мошенничества с финансовыми ресурсами и нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю (ч. 1, 2 ст. 222, ч. 1, 2 ст. 333 УК Украины) - говорится в сообщении ОГП.

Как указали в ОГП, подозреваемый в мае 2022 года под видом гуманитарной помощи для одной из воинских частей Нацгвардии Украины импортировал в Украину 1 тыс защитных шлемов и 3 тыс баллистических плит к бронежилетам.

По данным прокуроров, директор ООО хотел неправомерно получить налоговые льготы. При этом он нарушил порядок осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю.

В качестве основания для льгот руководитель общества предоставил таможенным органам поддельные гарантийные письма конечного пользователя товаров гуманитарной помощи - воинской части Национальной гвардии Украины.

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Однако на самом деле импортированные защитные шлемы и баллистические плиты к бронежилетам воинской части переданы не были, а реализовывались в магазине и через интернет.

Незаконно ввезенные товары изъяли во время обыска. На них наложили арест.

Досудебное расследование продолжается и осуществляется Главным подразделением детективов Бюро экономической безопасности Украины при оперативном сопровождении СБУ.