Киев • УНН
Директора ООО подозревают во ввозе в Украину 1 000 защитных шлемов и 3 000 баллистических пластин для бронежилетов под видом гуманитарной помощи для Национальной гвардии, но на самом деле с целью их продажи.
Правоохранители сообщили о подозрении директору ООО, который ввез шлемы и плиты для бронежилетов якобы для нужд Нацгвардии, а на самом деле для продажи. Об этом в понедельник сообщили в Офисе Генпрокурора, передает УНН.
Под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора сообщено о подозрении директору общества, который незаконно ввез на таможенную территорию Украины товары военного назначения. Ему инкриминируют совершение мошенничества с финансовыми ресурсами и нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю (ч. 1, 2 ст. 222, ч. 1, 2 ст. 333 УК Украины)
Как указали в ОГП, подозреваемый в мае 2022 года под видом гуманитарной помощи для одной из воинских частей Нацгвардии Украины импортировал в Украину 1 тыс защитных шлемов и 3 тыс баллистических плит к бронежилетам.
По данным прокуроров, директор ООО хотел неправомерно получить налоговые льготы. При этом он нарушил порядок осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю.
В качестве основания для льгот руководитель общества предоставил таможенным органам поддельные гарантийные письма конечного пользователя товаров гуманитарной помощи - воинской части Национальной гвардии Украины.
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Однако на самом деле импортированные защитные шлемы и баллистические плиты к бронежилетам воинской части переданы не были, а реализовывались в магазине и через интернет.
Незаконно ввезенные товары изъяли во время обыска. На них наложили арест.
Досудебное расследование продолжается и осуществляется Главным подразделением детективов Бюро экономической безопасности Украины при оперативном сопровождении СБУ.