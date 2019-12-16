Імпорт е/е з РФ може знищити українську генерацію - Енергоспівтовариство

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Росія може використовувати продаж електроенергії Україні в якості зброї проти України і з метою знищити українську генерацію. Про це заявив директор секретаріату Європейського Енергоспівтовариства Янез Копач в ході зустрічі з народними депутатами, передає УНН.