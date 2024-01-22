Ілон Маск відвідав колишній концтабір Освенцим

Глава компанії Tesla та SpaceX Ілон Маск відвідав меморіал на місці колишнього німецького концентраційного табору Освенцим у Польщі. Про це пише Bild, передає УНН.

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Повідомляється, що візит Маска в Освенцим спочатку був запланований на вівторок, проте були внесені зміни і він з'явився там у понеділок. Візит організовано з нагоди Міжнародного дня пам'яті жертв Голокосту.

Також у Маска запланована участь у міжнародному симпозіумі у Кракові на тему протидії антисемітизму, організованому Європейською єврейською асоціацією. За інформацією Bloomberg, на симпозіумі в Кракові Маск має взяти участь в дискусії з американським правим публіцистом Беном Шапіро про антисемітизм в Інтернеті.

Нагадаємо

Як відомо, 27 січня 1945 рокурадянські війська звільнили один з найбільших німецьких концтаборів Освенцим, де загинули щонайменше 1,2 млн осіб, більшість з яких були євреями. Згідно з резолюцією N60/7 Генеральної Асамблеї ООН, 27 січня відзначається Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту.

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